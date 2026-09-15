Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Дмитрий Новиков предложил создать в России публичную онлайн-карту опасных зон, где хищники регулярно выходят к людям. Об этом он рассказал « Абзацу ».

По словам депутата, необходимо вести учет крупных хищников — медведей, волков и других — с фиксацией мест их выхода к населенным пунктам, а также анализировать и прогнозировать вероятные опасные зоны. Вести такую карту должен региональный орган государственного охотничьего надзора. Для проблемных особей, которые неоднократно проявляли агрессию или регулярно появляются у сел, Новиков предлагает использовать дистанционную маркировку в сочетании с умными фотоловушками. Они будут устанавливаться в наиболее вероятных местах появления: зверь прошел — мгновенно приходят фото и координаты. Эта информация будет незамедлительно передаваться в муниципальные и контролирующие органы, что позволит оперативно оповещать население об опасности, например через СМС.

Парламентарий подчеркнул, что точек, где хищники выходят к людям, десятки, а не сотни, и именно они нуждаются в особом контроле. В публичный доступ предлагается выкладывать не точное местоположение каждого зверя — это нереально и спровоцирует браконьеров, — а зоны риска: красная, если выход зафиксирован сегодня, желтая, если системно, зеленая, если спокойно. По мнению Новикова, достаточно ресурсов существующего центра мониторинга и нескольких десятков камер.

Кроме того, депутат считает необходимым восстановить штат егерей в регионах с высокой численностью хищников. Специалистам на местах нужно дать право принимать решение об отстреле агрессивной особи самостоятельно, без многодневного согласования с удаленными чиновниками.