Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил переименовать «черную пятницу» в «дешевку». Об этом он рассказал « Абзацу ».

По его словам, нынешнее название является американской калькой и чужеродным потребительским шаблоном, а для русского уха звучит мрачновато и нелогично. Слово «дешевка», напротив, живет в языке столетиями, прямо указывает на низкие цены и ассоциируется с ярмаркой, народным праздником и щедростью. Бородин пояснил, что такое название понятнее покупателям и удачно для рекламы. Возвращение к родному слову, подчеркнул он, не изоляция и не борьба с Западом, а забота о языке, культурной идентичности и уважение к наследию.

Период масштабных распродаж, приуроченных к «черной пятнице», начинается 27 ноября и продлится несколько дней. Магазины и маркетплейсы обещают максимальные скидки года.