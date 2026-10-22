Десятина без денег: иеромонах объяснил, как пожертвовать Церкви, если доход небольшой

Иеромонах Феодорит Сеньчуков напомнил, что верующий человек должен добровольно жертвовать десятину от дохода на нужды Церкви. Об этом пишет ИА « Кулик ». По словам священника, если заработки невелики, деньги можно заменить добрыми делами.

Он отметил, что понятие церковной десятины восходит к Ветхому Завету: считается, что верующий должен отдавать 10% дохода на церковные нужды. При этом иеромонах признал, что современный мир устроен иначе и не каждый может позволить себе такие отчисления. Вместо денег, по его словам, подойдут полезные дела, благотворительность и личное участие в жизни Церкви. Священник добавил, что конкретных сумм, которые строго нужно направлять на благотворительные дела, нет. Все зависит от самого человека, его потребностей и условий жизни.