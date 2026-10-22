Десятина без денег: иеромонах объяснил, как пожертвовать Церкви, если доход небольшой

Иеромонах Феодорит: церковную десятину можно заменить добрыми делами

Общество

Иеромонах Феодорит Сеньчуков напомнил, что верующий человек должен добровольно жертвовать десятину от дохода на нужды Церкви. Об этом пишет ИА «Кулик». По словам священника, если заработки невелики, деньги можно заменить добрыми делами.

Он отметил, что понятие церковной десятины восходит к Ветхому Завету: считается, что верующий должен отдавать 10% дохода на церковные нужды. При этом иеромонах признал, что современный мир устроен иначе и не каждый может позволить себе такие отчисления. Вместо денег, по его словам, подойдут полезные дела, благотворительность и личное участие в жизни Церкви. Священник добавил, что конкретных сумм, которые строго нужно направлять на благотворительные дела, нет. Все зависит от самого человека, его потребностей и условий жизни.

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