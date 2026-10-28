Десятки миллионов в месяц: во сколько банкам обойдется борьба с мошенниками по новым правилам

«Коммерсантъ»: банки выступили против ряда положений «Антифрода 3.0»

Общество

Банковское сообщество выступило против ряда положений третьего пакета мер по борьбе с мошенничеством. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Участников рынка беспокоят ограничения на обработку персональных данных, возможный отказ от агрегаторов СМС-рассылок и использование ЕСИА как единственного способа удаленной упрощенной идентификации при выдаче карт.

По оценке экспертов, новые требования могут привести к ежемесячным потерям в десятки миллионов рублей, но не обязательно сделают борьбу с мошенничеством эффективнее.

Национальный совет финансового рынка направил Минцифры и ЦБ предложения банков по законопроекту «Антифрод 3.0». Одно из основных замечаний касается намерения установить закрытый список случаев, когда можно обрабатывать персональные данные с согласия гражданина. Глава НСФР Андрей Емелин считает, что такой подход затруднит оценку рисков, адаптацию банковских предложений и запуск новых продуктов. Вместо этого совет предлагает определить случаи, в которых обработка запрещена, а в остальных ситуациях оставить решение за человеком.

Банки также возражают против запрета на использование агрегаторов СМС-рассылок. Согласно законопроекту, кредитным организациям придется заключать договоры с каждым оператором связи отдельно либо платить своему оператору за услуги агрегации. В НСФР предлагают сохранить этот механизм, одновременно усилив контроль за его работой.

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