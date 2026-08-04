Дети дышат гнилью: у детсада в российском городе выросла стихийная свалка

Жители Междуреченска бьют тревогу: прямо у детского сада, рядом с Комаровским рынком, разрастается стихийная свалка. Горы отходов, едкий запах и полное бездействие коммунальщиков вызывают гнев горожан, которые опасаются за здоровье малышей, пишет VSE42.Ru .

В социальных сетях города появились гневные сообщения от местных жителей. Авторы постов утверждают: мусор здесь копится не один день, и с каждым разом территория захламления становится только шире.

Особое возмущение вызывает расположение свалки — буквально в нескольких метрах от детского сада. Маленькие дети идут в учреждение мимо мусорных куч и вынуждены вдыхать неприятный, а возможно, и опасный воздух.

Горожане недоумевают, почему управляющая компания до сих пор не отреагировала на проблему. По их словам, антисанитария и запах стали привычной картиной, но терпение лопнуло.

Официальных комментариев от администрации или коммунальных служб пока не поступало. Ситуация остается на контроле общественности.