Дети и молодежь заполнили собор перед 1 сентября: зачем школьники и студенты пришли на молебен в Рузаевке
Саранская епархия: школьники и студенты пришли на молебен в Свято-Троицкий собор
В рузаевском Свято-Троицком соборе прошел молебен на начало нового учебного года. На богослужение пришли школьники, студенты, их родители и педагоги. Об этом сообщили в Саранской епархии Русской православной церкви.
Богослужение совершил благочинный Первого церковного округа Рузаевского района, настоятель собора митрофорный протоиерей Геннадий Позоров. Он обратился к собравшимся с напутствием: пожелал учащимся усердия в учебе, терпения и Божией помощи в освоении новых знаний.
После молебна все присутствовавшие получили благословение на успешный учебный год. Их окропили святой водой. В епархии отметили, что в этот день собор наполнился детьми и молодежью, которые пришли помолиться перед началом занятий.