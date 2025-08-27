Природная стихия перевернула аттракцион с детьми во дворе дома

В столице Башкирии внезапно поднялся сильный ветер, из-за которого пострадали несколько несовершеннолетних. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Batash , публикуя кадры с места происшествия.

В Уфе сильный ветер перевернул батут с детьми. В результате происшествия пострадали четыре ребенка. Двоих из них доставили в больницу для медицинского осмотра. Информации о текущем состоянии госпитализированных детей пока не поступало. Очевидцы сообщают, что погодные условия резко ухудшились. Инцидент произошел в районе Затон.

