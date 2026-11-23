Государственная дума разрабатывает законопроект, который наделит детей, зачатых с применением вспомогательных репродуктивных технологий после гибели военнослужащего, правами наследников первой очереди, об этом сообщает Российская газета со ссылкой на председателя комитета Госдумы по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству Павла Крашенинникова .

В действующем законодательстве наследниками признаются исключительно дети, зачатые при жизни наследодателя. Подготовленные поправки распространяют это право на детей, рожденных после смерти отца с использованием его биологического материала.

Авторы документа предложили ввести следующие требования:

временные ограничения — один год на применение репродуктивных технологий и девять месяцев на вынашивание плода;

документальное подтверждение — обязательное нотариально заверенное согласие мужчины на использование его биоматериала после смерти и запись его в качестве отца ребенка.

Как будет оформляться наследство до и после рождения ребенка

Замораживать имущество погибших военнослужащих до появления потомства не планируют: остальные наследники смогут оформить свои права в стандартном порядке. Если ребенок родится позднее, он сможет получить причитающуюся долю через процедуру восстановления срока принятия наследства, поскольку само рождение ребенка будет признаваться уважительной причиной для пропуска этого срока.