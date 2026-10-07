Детский сад не дал место? Юрист объяснил, когда можно требовать компенсацию

Юрист Митин: компенсация за детский сад не предусмотрена на федеральном уровне

Общество

Юрист Юрий Митин в беседе с «Финансами Mail» разъяснил, в каких случаях родители могут получить компенсацию, если ребенку не предоставили место в государственном или муниципальном детском саду. По его словам, на федеральном уровне такая выплата не предусмотрена — она зависит от законодательства конкретного региона.

Митин отметил, что предложение места в группе кратковременного пребывания (3–4 часа в день) либо в учреждении, расположенном в другом населенном пункте на значительном удалении (например, 50 км), при отсутствии организованной транспортной доставки признается ненадлежащим исполнением обязанностей органами местного самоуправления.

При этом отсутствие свободных мест в выбранном учреждении не лишает ребенка права на дошкольное образование. Если в детском саду мест нет, муниципальные власти обязаны принять меры для устройства ребенка в другую организацию, а предложенный вариант должен обеспечивать физическую и экономическую доступность образования. При нарушении этих требований родители могут получить письменный ответ от управления образования, обратиться в администрацию, прокуратуру или суд.

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