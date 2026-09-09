Китайский приграничный город Хуньчунь, популярный у жителей Приморья, столкнулся с неожиданной проблемой: некоторые туристы из КНР жалуются на «избыток русских» в отелях. Об этом сообщает PRIMPRESS .

По данным отзывов на Trip.com, гости таких гостиниц, как Hunchun Wanjia Hotel и CHEERMAY Hotel, пишут, что «девять из десяти постояльцев — русские», и это создает ощущение нахождения за границей. Для китайцев, ожидающих атмосферу Яньбянь-Корейского автономного округа, такое соседство снижает впечатление от проживания, хотя качество самих отелей может оцениваться высоко.

Критика касается и инфраструктуры: упоминаются устаревшая мебель, проблемы с сантехникой и небольшой выбор на завтраках. Однако именно «русский фактор» становится отдельным триггером для негативных рейтингов.

При этом жители Приморья, активно посещающие Хуньчунь, не жалуются на «избыток китайцев» во Владивостоке. Их претензии чаще связаны с работой туристических операторов и таксистов, а обслуживание в отелях они оценивают положительно даже при большом количестве соотечественников.