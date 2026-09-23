Девочки копят злость неделями, а потом взрываются: психолог объяснила, почему это опасно

Девочки-подростки чаще подавляют злость, а не выражают ее открыто, что может приводить к несоразмерным эмоциональным вспышкам. Об этом сайту VSE42.Ru рассказала психолог Алия Ибрагимова. По ее словам, девочка может удерживать раздражение внутри неделями.

Когда сдерживание срывается, реакция оказывается несоразмерной поводу. Со стороны это воспринимается как беспричинный взрыв, хотя напряжение накапливалось долго. Ибрагимова обратила внимание на особенность агрессии у девочек-подростков: она часто направлена на себя. Негативные эмоции могут проявляться не только во внешних конфликтах, но и в аутоагрессивном поведении. К нему эксперт отнесла и расстройство пищевого поведения.