Девушка в хиджабе, а потом целующий девочку мужчина: скандал с рекламой в Махачкале набирает обороты

В Махачкале медицинский центр «Лекарь» оказался в центре скандала из-за рекламных баннеров. Сначала на улице города появился билборд с рекламой риносептопластики: на нем была изображена девушка в хиджабе с послеоперационной повязкой на лице. Местные жители сочли это очернением образа дагестанской горянки, придерживающейся религиозных норм, и заявили, что мусульманке не положено делать пластические операции ради красоты. Жалоба поступила в УФАС по Республике Дагестан.

14 сентября ведомство сообщило о начале проверки на соблюдение этических норм. Не дожидаясь ее итогов, медцентр демонтировал скандальный баннер. Однако заменил его новым, который вызвал еще большее возмущение. На втором билборде изображен взрослый мужчина, который крепко прижимает к себе, держит за лицо и целует в щеку маленькую девочку, показывающую язык.

Жители Махачкалы назвали новую рекламу провокационной и неприличной, а медцентр обвинили в сексуализации детей. Мнения разделились: одни увидели отца с дочерью, другие — врача в белом халате, целующего пациента. В соцсетях развернулась дискуссия. Одни комментаторы писали, что видят любящего отца, и упрекали других в испорченности. Другие указывали, что мужчина в белом халате держит ребенка за челюсть, и задавались вопросом, почему врач целует маленькую пациентку. Некоторые отмечали разную национальность изображенных и предлагали более нейтральный сюжет — например, отца, ведущего ребенка за руку в клинику. Отдельные пользователи заявили, что реклама нормализует недопустимое и содержит скрытые смыслы.