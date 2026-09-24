«Диагноз» от нейросети: почему психологи все чаще получают клиентов с готовым заключением чат-бота

Психолог Изюмова: клиенты все чаще приходят с диагнозом от нейросети

Общество

Кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологии и психологии развития ИКПСР РНИМУ имени Пирогова Ирина Изюмова сообщила Агентству городских новостей «Москва», что психологи все чаще сталкиваются с клиентами, которые приходят на прием с «диагнозом», поставленным нейросетью. Это усложняет работу специалиста.

Изюмова пояснила, что в профессиональном сообществе все чаще замечают: люди сначала обсуждают проблему с ИИ, а затем обращаются к психологу. Первая встреча меняется — человек приносит готовую гипотезу о себе или заключение чат-бота. Вместо совместного исследования возникает риск подтверждения или опровержения уже готовой конструкции. Задача специалиста — вернуть пространство неопределенности, помня, что ИИ лишь воспроизводит усвоенные паттерны и склонен к соглашательской валидации, закрепляющей искажения.

По ее словам, ИИ сам не работает с запросом. Он может помочь структурировать мысли, набросать формулировки, отрепетировать разговор, но не удерживает терапевтическую рамку, не выдерживает напряжение и не дает честной фрустрации. Там, где нужна опора на реального другого, он скорее поддерживает избегание.

Изюмова отметила, что ИИ можно использовать как вспомогательный инструмент для супервизии: разметить транскрипт и выявить речевые паттерны. Однако обратная связь без доверительных отношений воспринимается как карательная. Правильная формула — ИИ структурирует материал, супервизор интерпретирует.

Психолог предупредила, что консультация с ИИ может навредить в кризисных состояниях, при усилении бредовых идей, закреплении избегания и зависимости, а также при задержке обращения за доказательной помощью. Чат-бот способен давать неадекватные ответы на суицидальные идеи.

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