Дикий зверь сам идет к вам на руки? Бегите: почему такое поведение должно насторожить сильнее агрессии

В Управлении ветеринарии Кузбасса рассказали VSE42.RU , как распознать бешенство у животного. Главный тревожный сигнал — несвойственное для зверя поведение.

К числу симптомов специалисты относят угнетенное состояние, отказ от еды и воды, боязнь шума и попытки спрятаться. Возможно появление извращенного аппетита: животное начинает есть несъедобные предметы. По мере развития болезни возникают судороги, сильное слюнотечение на фоне паралича мышц глотки, затрудненное дыхание и паралич конечностей.

В ведомстве обратили внимание на разницу в поведении диких и домашних животных. Зараженный дикий зверь может перестать бояться человека и сам идти на контакт — например, ласковые лисы. Домашний питомец, напротив, способен резко изменить характер: стать агрессивным, перестать подпускать хозяина, пытаться укусить или поцарапать, а затем спрятаться.