Дикий зверь вышел на улицу «поздороваться» с человеком и напал на него

Посреди городской улицы в Японии дикий медведь атаковал пожилого мужчину. В результате инцидента пострадавший получил телесные повреждения, о чем пишет The Japan News.

В тихом японском городке Томия произошла чрезвычайная ситуация, нарушившая привычный ритм жизни. Днем посреди улицы на 60-летнего мужчину напал медведь. Неожиданная встреча с диким зверем произошла, когда пожилой японец направлялся в магазин.

По словам очевидцев, полутораметровый хищник внезапно набросился на человека, после чего быстро скрылся в ближайших зарослях кустарника. Пострадавший был срочно доставлен в больницу с многочисленными ранами головы, лица и рук. Медики оценивают его состояние как стабильное, угрозы для жизни нет.

После инцидента местные власти объявили предупреждение для жителей Томии. Полиция организовала усиленное патрулирование городских улиц, чтобы обезопасить население от возможного повторного появления агрессивного зверя.

