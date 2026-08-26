Дима Билан, Матвиенко и Расторгуев приложились к мощам Спиридона Тримифунтского: что сказал архимандрит о русском народе

В Казань привезли мощи святителя Спиридона Тримифунтского, поклониться святыне пришли тысячи верующих, в том числе известные артисты. Сопровождавший ковчег архимандрит Иларион отметил, что был поражен силой веры и выдержкой людей. По его словам, Господь благословил русский народ особым терпением, которого он не встречал у других народов, передает « Царьград ».

Среди пришедших поклониться мощам были певец Дима Билан, назвавший возможность прикоснуться к святыне настоящим чудом, а также композитор Игорь Матвиенко и лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, приехавшие в Казань на фестиваль «Новая волна».

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл поблагодарил прихожан за терпение и преданность. Он рассказал, что добровольцы предлагали семьям с детьми пройти без очереди, но многие отказывались, желая подольше побыть в тишине и помолиться. Перед прощанием со святыней митрополит низко поклонился верующим с амвона и пожелал им здоровья, утешения и исполнения молитвенных прошений.

После Казани ковчег на вертолете доставили в Серафимо-Дивеевский монастырь. 26 августа святыню встретит Нижний Новгород, она будет находиться в Кафедральном соборе Александра Невского.

Святитель Спиридон Тримифунтский почитается православными как покровитель нуждающихся. Он родился в III веке на Кипре, был пастухом, затем стал епископом города Тримифунта. По преданию, его мощи сохраняют температуру живого тела, а обувь на них «изнашивается» — ее регулярно меняют. К святому обращаются с просьбами о жилье, работе, здоровье и мире в семье.