Директор «Тайгана» рассказал о судьбе льва, пытавшегося его загрызть

Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что не станет усыплять льва, напавшего на него 22 июня.

Зубков записал видеообращение и разместил в официальном телеграм-канале парка. Там он пояснил свое решение, отметив, что не намерен лишать жизни животное, проявившее агрессию.

Сейчас Зубков проходит реабилитацию и временно не участвует в работе парка. По его словам, все обязанности успешно выполняет команда помощников. Однако после восстановления он планирует вернуться к привычной деятельности, включая взаимодействие со львами и другими хищниками.

Директор подчеркнул, что не изменит своего отношения к подопечным и останется верен принципам, которых придерживался все эти годы.

Напомним, что хозяин крымского парка получил множественные травмы после нападения льва. Он был прооперирован в Крыму, затем перевезен в Краснодар. Хищника мог спровоцировать резкий звук.

Ранее Зубков подтвердил, что продолжит навещать своих любимых кошачьих даже после нападения.