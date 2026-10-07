Директор турагентства попала под суд за кражу ₽17 млн у клиентов

В Туле перед судом предстанет 36-летняя генеральный директор местного турагентства. Женщину обвиняют в крупном мошенничестве, пишет «ТУЛАСМИ» .

По версии следствия, с ноября 2024 по июль 2025 года она собрала деньги с 61 клиента — люди хотели отдохнуть в России и за границей и заплатили за путевки. В общей сложности вышло больше ₽17 млн.

Однако бронировать туры и перечислять деньги туроператорам женщина не стала. Всю сумму она забрала себе.

Первый заместитель прокурора Тульской области утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело передали в Центральный районный суд Тулы. Женщине грозит наказание по статье за мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения.