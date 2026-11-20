В Екатеринбурге сотрудники Уральского компрессорного завода (УКЗ) устроили стихийную забастовку из-за систематических задержек заработной платы. Как сообщает издание E1.RU , массовые уведомления о приостановке работы начали поступать от работников предприятия в середине ноября.

По словам сотрудников, выплаты задерживались более чем на месяц: последний раз деньги они получали 13 октября, а ожидаемый аванс так и не поступил. Руководство цехов объясняло ситуацию тем, что директор «улетел за деньгами», призывая коллектив забрать обратно подписанные заявления о простое. Работники отмечали, что на оборонном предприятии нарушения с выплатами носят регулярный характер, а администрация всячески опасается огласки.

Ситуация начала разрешаться 19 ноября, когда сотрудникам наконец перечислили задолженность. На следующий день работники попытались вернуться на свои места, но столкнулись с тем, что их пропуска были заблокированы. Позже доступ на территорию все же был восстановлен, и забастовка прекратилась.

Редакция E1.RU направляла официальные запросы руководству завода, включая генерального директора Алексея Копалова, но в установленный срок ответа не получила. Согласно последним открытым финансовым данным за 2021 год, выручка АО «Уральский компрессорный завод» составляла ₽536,8 млн при чистом убытке в ₽122 млн.