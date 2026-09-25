Директора «Куршской косы» отправили в СИЗО: что он скрывал от следствия?

Ленинградский районный суд Калининграда заключил под стражу директора национального парка «Куршская коса» Анатолия Калину, обвиняемого в незаконной вырубке леса. Ранее в отношении него действовал запрет определенных действий. Новый срок ареста установлен до 25 октября 2026 года.

Прокуроры настаивали на ужесточении меры пресечения, ссылаясь на то, что обвиняемый нарушал установленные ограничения: пользовался мобильным телефоном и контактировал со свидетелями по уголовному делу.

По версии следствия, Анатолий Калина вместе со знакомым и другими неустановленными лицами организовал уничтожение лесных насаждений на площади около 1 га. Объем вырубки превысил 150 куб. м. Освободившийся участок планировалось использовать для строительства комплекса частных объектов для коммерческого размещения туристов. Ущерб особо охраняемой природной территории федерального значения, входящей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, следствие оценивает более чем в ₽12,7 млн. В июле суд, напротив, смягчил условия содержания обвиняемого, заменив домашний арест на запрет определенных действий: ему предписали являться по вызовам следователя, не общаться с участниками процесса, не пользоваться средствами связи и интернетом, а также не отправлять и не получать почтовые и телеграфные отправления.