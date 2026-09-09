Директору театра Кадышевой могут запретить выезд за границу: какие меры уже начали действовать

Имущество и счета театра Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» могут быть арестованы, если не будут погашены накопившиеся штрафы и судебная неустойка. Такой сценарий в беседе с « Абзацем » допустил юрист Сергей Багян.

По его словам, исполнительное производство уже открыто, поэтому приставы могут применить сразу несколько мер: арестовать и списать средства со счетов театра в банках, наложить арест на имущество, обратить взыскание на дебиторскую задолженность, запретить регистрационные действия с недвижимостью и изменениями в ЕГРЮЛ. Кроме того, возможен временный запрет на выезд должностного лица за границу — в данном случае директора театра.

Багян уточнил: если уклонение носит злостный характер — игнорируются предупреждения приставов, скрывается имущество или долг не выплачивается при наличии такой возможности — может быть возбуждено уголовное дело по статье 315 УК РФ. Санкции предусматривают штраф до ₽50 тыс., обязательные работы до 240 часов либо лишение свободы до одного года.