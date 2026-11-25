Чистая прибыль «Дом.РФ» по МСФО в 2027 году может превысить ₽130 млрд, допустил глава госкомпании Виталий Мутко. Об этом он рассказал в интервью РБК . Он также подтвердил цель на текущий год: ₽117 млрд.

По словам Мутко, компания обеспечит ₽117 млрд, а в стратегии на следующий год заложен рост не ниже 15% ежегодно. Он отметил, что «Дом.РФ» может немного опередить эти темпы. Сейчас формируется бизнес-план на 2027 год, и, как считает глава компании, результат выйдет за ₽130 млрд, а доходность на капитал вырастет еще больше.

Следующая выплата дивидендов по итогам года может составить около ₽325 на акцию, что на треть больше предыдущей. По итогам 2025 года чистая прибыль выросла на 35%, до ₽88,8 млрд. Госкомпания направляет акционерам 50% чистой прибыли по МСФО, поэтому дивиденды за прошлый год составили ₽44,4 млрд, или ₽246,88 на акцию.