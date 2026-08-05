До 100 метеоров в час: когда и где москвичам смотреть пик Персеид
Московский планетарий: пик метеорного потока Персеиды будет утром 13 августа
Московский планетарий сообщил, что пик метеорного потока Персеиды жители Москвы и Подмосковья смогут увидеть ранним утром 13 августа. Максимальная видимость ожидается около пяти часов утра.
Наблюдать явление можно будет также вечером 12 августа после захода Солнца и до рассвета. При ясной погоде и отсутствии яркой городской подсветки с полуночи и в течение всей ночи возможно появление до ста метеоров в час — то есть одной-двух вспышек в минуту. Специалисты добавили, что Персеиды обычно сохраняют пиковую активность на протяжении трех-четырех дней.