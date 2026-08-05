До 100 метеоров в час: когда и где москвичам смотреть пик Персеид

Наблюдать явление можно будет также вечером 12 августа после захода Солнца и до рассвета. При ясной погоде и отсутствии яркой городской подсветки с полуночи и в течение всей ночи возможно появление до ста метеоров в час — то есть одной-двух вспышек в минуту. Специалисты добавили, что Персеиды обычно сохраняют пиковую активность на протяжении трех-четырех дней.