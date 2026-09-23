До 15 лет и несколько статей: адвокат Кузьмин оценил риски Джигана после стрельбы по прислуге

Адвокат, управляющий партнер МКА «Кузьмин и партнеры» Геннадий Кузьмин заявил « Абзацу », что рэперу Джигану за стрельбу по прислуге в Подмосковье может грозить до 15 лет лишения свободы. По словам юриста, артист нарушил сразу несколько статей Уголовного кодекса, однако делать выводы, опираясь только на информацию из Сети, преждевременно. Кузьмин отметил, что при полном сложении наказаний срок теоретически может значительно превысить 15 лет.

По мнению адвоката, Джигану могут вменять захват заложников, угрозы убийством, хулиганство и причинение вреда здоровью. Если в результате стрельбы действительно пострадал один из сотрудников, необходима экспертиза для установления тяжести вреда. Отягчающим обстоятельством, как указал Кузьмин, может стать алкогольное опьянение. Он также добавил, что не советовал бы своему доверителю в подобной ситуации пытаться замять дело, а прохождение лечения в реабилитационном центре не освободит Джигана от ответственности.