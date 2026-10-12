До 5 дней за свой счет: юрист напомнил, когда работодатель обязан отпустить

Юрист Александр Манько в беседе с « Абзацем » напомнил, что работодатель обязан дать сотруднику до пяти календарных дней отпуска за свой счет в трех случаях: при регистрации брака, рождении ребенка и смерти близкого родственника. К близким родственникам закон относит родителей, детей, родных братьев и сестер, бабушек и дедушек.

Супруги формально считаются членами семьи, но Минтруд разъясняет: смерть мужа или жены также является уважительной причиной для такого отпуска.

Манько отметил, что про день рождения или юбилей в законе ничего не сказано, но стоит заглянуть в коллективный договор компании — там часто прописаны отгулы или материальная помощь к праздникам. Дополнительные дни отдыха положены донорам: оплачиваемый день сдачи крови и еще один день отдыха. Раз в три года работник может взять выходной для прохождения диспансеризации.

Чтобы отсутствие на работе не сочли прогулом, нужно подать заявление и приложить подтверждающий документ — свидетельство или справку. Если обстоятельства возникли внезапно, следует предупредить руководство в мессенджере, а документы предоставить позже. Юрист подчеркнул, что отпуск за свой счет не заменяет ежегодный оплачиваемый отпуск. Работодатель не вправе требовать перенести плановый отдых из-за того, что сотруднику понадобились дополнительные дни по семейным обстоятельствам. Манько посоветовал знать свои права и пользоваться ими спокойно.