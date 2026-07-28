До 90 дней на уход за стариками: в России предложили оплачиваемый отпуск для взрослых детей

Зампред Всемирного русского народного собора, председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов в беседе с « Абзацем » предложил ввести в России оплачиваемый отпуск до 90 дней для ухода за пожилыми родителями. По его словам, сегодня уход за престарелыми родственниками ложится тяжелым финансовым и психологическим бременем на семьи, и многие граждане вынуждены выбирать между работой и заботой о близких.

Общественник считает, что необходимо законодательно закрепить два типа отпуска: краткосрочный до 14 дней в острых ситуациях — после операции или травмы, и длительный от 30 до 90 дней — для ухода за лежачими больными или на период реабилитации. Финансироваться он должен частично работодателем, частично Социальным фондом, а для длительного ухода — за счет государственных субсидий. Кроме того, Иванов предложил целую систему мер поддержки: развитие патронажной службы на дому и появление «социальных нянь» для пожилых с тяжелыми заболеваниями, налоговые вычеты для семей, которые тратят средства на лекарства, сиделок и средства реабилитации, а также расширение сети гериатрических центров. Он подчеркнул, что забота о старшем поколении — основа здорового общества и долг перед теми, кто создавал историю страны.