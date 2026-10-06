До двух лет работ или арест: что грозит за подделку документов на вакцину?

Адвокат Александр Зорин разъяснил « Абзацу », что лицам, ответственным за создание поддельных паспортов качества на вакцину «Мультикан», грозят исправительные работы на срок до двух лет. По его словам, наказанием по этому нарушению может стать и арест сроком до шести месяцев.

Зорин пояснил, что само нарушение квалифицируется Уголовным кодексом как использование заведомо поддельного документа. Эта статья не предусматривает лишения свободы, однако ответственность по ней может быть не менее серьезной. Она носит персональный характер и возлагается не на юридическое лицо, а на конкретного виновного сотрудника или должностное лицо. Речь идет о части 5 статьи 327 УК РФ. Максимальное наказание по ней — исправительные работы до двух лет либо арест до шести месяцев.

Юрист подчеркнул, что юридически принципиальным обстоятельством здесь является заведомость. Следствию недостаточно установить недостоверность паспорта качества — необходимо доказать, что конкретное лицо, использовавшее документ, достоверно знало о его подложности.

Отдельно Зорин уточнил, что факт возбуждения уголовного дела по статье о подделке документов не влечет автоматического лишения «Ветбиохима» лицензии. Закон обязывает пройти промежуточную процедуру с приостановлением деятельности и выдачей предписания. Роспотребнадзор вправе обратиться в суд с требованием лишить компанию лицензии, если нарушения так и не будут устранены.