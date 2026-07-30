До года тюрьмы, даже если болен психически: юрист объяснила, чем обернется нарушение охранного ордера для сталкера

Доцент кафедры уголовного права Университета имени Кутафина Анастасия Рагулина в беседе с Агентством городских новостей « Москва » разъяснила, что нарушение охранного ордера грозит сталкеру вплоть до года лишения свободы, даже если он стоит на учёте у психиатра.

По её словам, вменяемое лицо, которое во время преступления из-за психического расстройства не могло в полной мере осознавать свои действия или руководить ими, всё равно подлежит уголовной ответственности. Психическое расстройство, не исключающее вменяемости, лишь учитывается судом при назначении наказания и может послужить основанием для применения принудительных медицинских мер. Нарушение охранного ордера наказывается штрафом до ₽50 тысяч или в размере дохода за период до шести месяцев, обязательными работами до 240 часов, исправительными или принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы до одного года.

Эксперт также пояснила, что, поскольку ордер будет выдаваться по решению суда, при злостном неисполнении может наступить уголовная ответственность уже по статье 315 УК РФ. Злостным неисполнением считается умышленное невыполнение судебного решения, несмотря на реальную возможность это сделать и официальные предупреждения приставов.