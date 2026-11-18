14-летняя дочь народного артиста России Филиппа Киркорова Алла-Виктория прокомментировала волну критики в социальных сетях, вызванную ее новым образом. Ранее школьница опубликовала ролик, в котором продемонстрировала длинные нарощенные ногти с рисунками, после чего многие подписчики и блогеры сочли подобный маникюр слишком взрослым и неуместным для ее возраста, пишет Voice .

Во время визита на презентацию нового клипа отца вместе с братом Мартином девочка призналась, что искренне не понимает причин столь бурной негативной реакции. Алла-Виктория подчеркнула, что учится в частной школе в Подмосковье, где подобный маникюр не вызывает нареканий, совершенно не мешает учебному процессу и никого не волнует.

Отношения с отцом, увлечения и подготовка к экзаменам

В беседе с журналистом Герой Иващенко школьница также рассказала о взаимоотношениях со звездным отцом. По ее словам, она любит ходить на шопинг вместе с Филиппом Киркоровым, который охотно делится с дочерью советами по стилю и помогает подбирать гардероб. Артист предоставляет наследнице свободу самовыражения и ничего не запрещает, однако сама Алла-Виктория пока не планирует красить волосы в яркие оттенки или делать татуировки.

Девочка добавила, что поддерживает дружбу со многими детьми знаменитостей, а также хотела бы лично познакомиться с дочерью Виктории Бони Анджелиной, за жизнью которой следит в интернете. Сейчас основное время Аллы-Виктории уходит на подготовку к предстоящему ОГЭ, поэтому на профессиональный спорт времени не остается — она ограничивается домашними тренировками по пилатесу и пробежками. Ее брат Мартин, в свою очередь, поделился, что оставил занятия футболом и переключился на единоборства.