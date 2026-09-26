Долг перед 61 работником на ₽8,2 млн: как прокуратура заставила предприятие заплатить

Прокуратура Юго-Западного административного округа Москвы проверила коммерческое предприятие после обращения работников о нарушении права на своевременную оплату труда. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, доводы заявителей подтвердились.

Установлено, что организация долгое время не выплачивала зарплату в установленный срок. Кроме того, не был произведен окончательный расчет с уволенными сотрудниками. Прокурор внес генеральному директору представление об устранении нарушений. В интересах работников в суд направили исковые заявления о взыскании задолженности, и суд удовлетворил их в полном объеме.

По материалам прокурорской проверки, направленным для решения вопроса об уголовном преследовании, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ — полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев. В результате принятых мер трудовые права работников восстановлены. Задолженность перед 61 работником на общую сумму свыше ₽8,2 млн погашена полностью.