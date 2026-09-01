Долина стала владелицей элитной квартиры за ₽250 млн: как певица защитилась от повторения жилищного скандала
Telegram-каналы: Лариса Долина приобрела квартиру за ₽250 млн в ЖК «Премьер»
Лариса Долина приобрела квартиру в элитном жилом комплексе «Премьер» на улице Фотиевой в Гагаринском районе Москвы. По данным Telegram-каналов, стоимость недвижимости составила ₽250 млн. Сделка была заключена еще в апреле 2026 года, однако известно о ней стало только сейчас.
Чтобы избежать повторения скандальной истории с квартирой в Хамовниках, певица оформила новое жилье на свою 43-летнюю дочь Ангелину Долину. ЖК «Премьер» находится рядом с Нескучным садом, яхт-клубом и набережной Москвы-реки. Стоимость жилья в доме стартует от ₽200 млн. Ради артистки в комплексе были объединены две квартиры.