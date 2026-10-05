Доля отечественных средств реабилитации достигла 55%: что изменилось?

Доля отечественных медицинских изделий для реабилитации инвалидов по итогам 2025 года достигла 55%. Об этом на сессии международного форума «Биопром-2026» в Геленджике сообщил заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин, передает « Абзац ».

По его словам, за год показатель вырос с 48% до 55%. Камкин отметил, что доля российских изделий ежегодно растет, и связал динамику с развитием отечественного производства и повышением конкурентоспособности отрасли.

Технические средства реабилитации включают широкий спектр продукции — от кресел-колясок до современных бионических протезов. На модернизацию базы медицинских изделий в 2025 и 2026 годах из федерального бюджета направили ₽10,4 млрд. В программе участвуют 415 региональных и 72 федеральные организации. За счет выделенных средств планируется поставить более 14 тыс. единиц современного оборудования. По словам замминистра, около 85% этой продукции будет российского производства.

Международный форум «Биопром-2026» проходит 5–6 октября в Геленджике. В выставке участвуют около 100 компаний, представляющих разработки в сфере биотехнологий. Главной темой форума стала «Экосистема высокого качества жизни».