Доля современных поездов в метро выросла до 80%: как обновляют парк и что изменится к 2030 году

Летом 2026 года в столичный метрополитен поступило 80 новых вагонов серии «Москва-2026». Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. На Замоскворецкой линии теперь работают 60 составов современного поколения, а 12 составов «Москва-2026» вышли на новую Рублево-Архангельскую линию.

Как напомнили в Дептрансе, «Москва-2026» — модификация поездов 775-й серии, к которой также относятся более ранние модели «Москва-2020» и «Москва-2024». Сейчас составы этой серии курсируют на шести линиях: Замоскворецкой, Кольцевой, Калужско-Рижской, Большой кольцевой, Троицкой и Рублево-Архангельской.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что обновление поездов продолжается по задаче мэра Сергея Собянина. По его словам, на Замоскворецкой линии уже курсирует 192 вагона серии «Москва-2026», а 96 таких вагонов вышли на Рублево-Архангельскую линию в начале сентября. С 2010 года доля современных поездов в столичном метро выросла с 13% до более 80%. Согласно Стратегии развития транспорта, к 2030 году этот показатель превысит 90%.