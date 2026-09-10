Дом на Ленской, 18 в Якутске уходит под воду: жильцы боятся за фундамент, а капремонт только в 2032-м

Жители 40-квартирного дома на улице Ленской, 18 в Якутске столкнулись с подтоплением: под зданием образовалось болото. Дом построили в 1994 году на сухом месте, но с 2009 года, когда рядом начали возводить многоэтажки, грунтовую дорогу стало продавливать. Ее постоянно отсыпали и грейдеровали, и в итоге дом оказался почти на 40 сантиметров ниже уровня дороги. Теперь здесь постоянно скапливается вода: летом — до 30 сантиметров, зимой — сплошной лед.

Управляющая компания «Строительное» лишь откачивает воду, системного решения нет. Капремонт дома перенесли на 2032 год. Ситуация может ухудшиться: сейчас на Ленской идет капремонт дороги, что приведет к еще большему поднятию полотна. Жители опасаются за фундамент и конструкции — на стенах уже пошли трещины.

Народный фронт Якутии взял ситуацию на контроль. Общественники обратились в администрацию города с вопросами, предусмотрено ли водоотведение на этом участке и как будет решаться проблема, если его нет. Также направлена просьба провести экспертизу фундамента. Пока жители продолжают жить в условиях постоянной сырости и риска. Об этом сообщила «КП» — Якутия.