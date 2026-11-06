В центре Челябинска одобрили снос многоквартирного дома на улице Воровского, 41а. Положительное заключение государственной экспертизы опубликовано в Едином государственном реестре заключений. Об этом сообщил портал «Деловой квартал (Челябинск)⁠».

Документ выдало областное государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области», а ответственным за реализацию проекта выступает Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям.

Улица Воровского в центре города постепенно избавляется от старой малоэтажной застройки: на смену двух- и трехэтажным домам барачного типа приходят благоустроенные общественные пространства. Один из примеров такого преобразования — территория на пересечении Воровского, Курчатова и Свердловского проспекта. В 2020 году там начали готовить к сносу аварийный дом № 28, а к тому моменту рядом уже демонтировали еще две постройки.

После расселения жильцов и освобождения участка на этом месте решили разбить сквер: проект реализовали в 2021 году в рамках инициативного бюджетирования, обустроив прогулочные дорожки, зоны отдыха, детскую и спортивную площадки, освещение и зеленые насаждения. На благоустройство направили около ₽20 млн. Что именно появится на месте дома № 41а, в публикации не уточняется.