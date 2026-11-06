Дом по мировому соглашению, а теперь снос: почему иркутяне оказались на улице зимой

Readovka: в Иркутске приставы начали выселять жильцов спорного дома на Пискунова

Общество

В Иркутске приставы приступили к принудительному выселению жильцов дома на улице Пискунова: здание несколько лет остаётся предметом судебного спора, и власти считают его незаконно построенным, хотя ранее дом ввели в эксплуатацию по мировому соглашению с городской администрацией. Об этом сообщает Readovka.

После новых разбирательств суд постановил снести дом, выселить жильцов, а расходы на демонтаж возложить на собственников. 2 ноября приставы вручили жителям требования освободить квартиры до 5 ноября и предупредили о возможном вскрытии помещений, а 6 ноября сотрудники службы прибыли в дом: по данным местных СМИ, они стучали в квартиры, а при отсутствии ответа вскрывали двери специальными средствами.

Жильцы утверждают, что после выселения оказываются на улице, при том что температура воздуха в Иркутске в этот день держалась около −12°C. Коммунальные ограничения в доме начали вводить ещё 2 ноября: люди сообщили об отключении электричества и холодной воды, электроснабжение удалось восстановить самостоятельно. С 5 ноября в здании также нет отопления и горячей воды. По словам местной жительницы Елены, только после отключения отопления администрация предложила варианты временного размещения, однако помещения, по её словам, не соответствуют нормальным условиям проживания.

Накануне ситуацией заинтересовался Следственный комитет России: председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления доложить о ходе уголовного дела против должностных лиц, возможных решениях по нему и мерах по восстановлению прав граждан. Readovka направила запросы губернатору Иркутской области, мэру города, региональному департаменту жилищной политики и в ФССП.

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