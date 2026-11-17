В Новокузнецке косуля, которую, предположительно, загнали собаки, застряла в заборе около автозаправки в Заводском районе. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на министра лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса Евгения Бойко. По его словам, животное освободили при помощи домкрата, после чего обработали раны специальным составом и вывезли в Сидоровский обход на территории охотугодий.