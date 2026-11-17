Домкрат, раны и Сидоровский обход: как в Новокузнецке спасали косулю из забора
Министр Бойко: в Новокузнецке спасли косулю, застрявшую в заборе у автозаправки
В Новокузнецке косуля, которую, предположительно, загнали собаки, застряла в заборе около автозаправки в Заводском районе. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на министра лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса Евгения Бойко. По его словам, животное освободили при помощи домкрата, после чего обработали раны специальным составом и вывезли в Сидоровский обход на территории охотугодий.
Министр уточнил, что косуля, вероятно, убегала от собак и не смогла пролезть через ограду. Таким образом, по данным ведомства, животное не пострадало фатально: его достали из забора, оказали помощь и вернули в естественную среду, а причиной инцидента стала погоня собак, загнавшая косулю к забору у автозаправки.