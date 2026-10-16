«Дорога отнимает жизнь»: общественник Иванов предложил учитывать путь до офиса в рабочем времени

Общественник Иванов: дорогу до офиса нужно учитывать в рабочем времени

Общество

Общественник Михаил Иванов предложил учитывать в рабочем времени дорогу до офиса, если она занимает более 1,5 часа. В противном случае, по его мнению, это время должно компенсироваться. Об этом он заявил Life.ru.

Иванов отметил, что сегодня многие россияне тратят на дорогу до работы и обратно по два, а иногда и четыре часа в день. Это время человек проводит в транспорте: не отдыхает, не занимается семьей, не воспитывает детей, не молится, не читает — он просто едет. По словам общественника, это время, по сути, отнимается у жизни. Спикер подчеркнул, что вопрос касается справедливости и заботы о здоровье людей. Особенно остро такая проблема стоит в мегаполисах.

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