За период с 23 по 29 октября в систему обратной связи ЦУР Удмуртии и на страницы соцсетей поступило 3277 обращений граждан. Неделей раньше показатель был выше на 652 сообщения, передает udm-info.ru .

Ведущей темой запросов остается здравоохранение, уточняют в ведомстве. За ту же неделю прибавилось обращений, касающихся благоустройства: на недостаток уличного освещения жалуются жители Ижевска, Глазова и Сарапульского района.

Руководитель ЦУР Удмуртии Татьяна Шумихина отметила, что в осенне-зимний сезон, когда световой день укорачивается, подобные вопросы встают особенно остро. Главам муниципалитетов врио главы республики Ольга Абрамова поручила быстро откликаться на жалобы жителей о неосвещенных участках. Еще до старта учебного года она обратила внимание на то, что школьникам, возвращающимся с уроков или из секций, нужно обеспечить безопасный путь домой. Обращений по дорожному хозяйству и образованию стало почти на 55% меньше, чем неделей раньше, однако эта тематика сохранила актуальность. По линии ЖКХ пришло 196 сообщений — пятая позиция в рейтинге ЦУР. Таким образом, по данным ведомства, здравоохранение остается главной темой жалоб, а на фоне сезонного фактора выросло число обращений по благоустройству и освещению.