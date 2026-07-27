Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова в беседе с « Абзацем » допустила появление в России отдельного женского тарифа такси. По ее мнению, такой формат возможен, но обойдется пассажирам дороже обычного — как любой узкий сегмент, подобно детскому или бизнес-тарифу.

Зарипова подчеркнула, что новый тариф не должен создавать впечатления, будто с мужчиной-водителем ездить опасно, а с женщиной — безопасно. Сегодня все водители проходят строжайший отбор. Речь скорее об опции выбора, похожей на выбор между экономом и бизнесом: если пассажиру комфортнее ехать с женщиной, он может вызвать ее по соответствующему тарифу. Ничего плохого в такой возможности эксперт не видит. Она также отметила, что число женщин за рулем такси ежегодно растет, профессия перестала считаться сугубо мужской, и барьеров больше нет.

Поводом для обсуждения стало видео москвички в соцсетях: девушка рассказала, что поездка с женщиной-водителем оказалась для нее значительно более комфортной, и она хотела бы пользоваться такой услугой на постоянной основе.