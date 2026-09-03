Осташков стремительно вошел в число самых дорогих курортов России. Ночлег в тверском городе обходится дороже ₽10 тыс. за сутки. Главная причина таких цен — озеро Селигер и рыбалка, привлекающие москвичей, которым добираться около пяти часов.

Тревел-блогер Елена Лисейкина побывала в Осташкове и осталась с двойственными впечатлениями, которыми она поделилась в своем канале «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен». По ее словам, вдоль набережной и в парках наведен порядок, однако исторические здания по-прежнему пустуют. На фоне Старицы и Торжка город выглядит заметно скромнее.

При этом в XVIII веке Осташков считался образцовым российским городом, а в XIX столетии здесь появились одни из первых в стране больниц, театр и библиотека. Лисейкина сравнивает его с провинциальным Нью-Йорком той эпохи.

Сейчас развлечений в Осташкове почти нет. Туристы приезжают сюда не ради аттракционов, а чтобы насладиться тишиной, свежим воздухом и чистой водой.