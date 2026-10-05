Дождь в Москве: почему водителям стоит тормозить заранее и какие правила важно вспомнить?

Дептранс Москвы рекомендовал водителям заранее тормозить перед переходами

Общество

Дептранс Москвы рекомендовал водителям заранее тормозить перед пешеходными переходами из-за ухудшения погоды. В пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры отметили, что сегодня в городе местами дождливо.

В мокрую погоду автомобилистам советуют придерживаться нескольких правил: не отвлекаться на телефон, для разговоров использовать гарнитуру или встроенную систему автомобиля, держать дистанцию и избегать резких маневров.

Особое внимание в ведомстве призвали уделять спускам и подъемам, мостам и эстакадам. По данным Дептранса, соблюдение этих рекомендаций поможет снизить риск аварий в сложных погодных условиях.

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