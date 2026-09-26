Из-за непрекращающихся дождей и подтоплений в Таиланде скорректировано время трансферов из Паттайи в аэропорт Бангкока. Туристов, возвращающихся домой, будут забирать раньше запланированного, чтобы они не опоздали на рейсы. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Руководитель таиландского направления в ПАКС Оксана Северина сообщила, что тревожных звонков от туристов не поступало, однако идут дожди, есть подтопления и напряженный дорожный трафик. По ее словам, все экскурсии в Бангкоке отменены, в Паттайе проводятся только морские. Дальнейшие решения принимают по ситуации в каждом случае. На время дождей туристам доступны спа, шопинг, шоу и кабаре. Время трансферов из Паттайи в аэропорт Бангкока также меняется: возвращающихся домой будут забирать раньше, чтобы избежать опозданий на рейсы.