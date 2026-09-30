Драка пилотов в кабине: как потасовка на высоте 10 тысяч метров едва не привела к катастрофе

Специалист по безопасности полетов Александр Романов заявил « Абзацу », что драка между пилотами в кабине пассажирского самолета могла обернуться катастрофой. По его словам, современные экипажи состоят всего из двух человек, поэтому выяснение отношений во время рейса недопустимо и ставит под угрозу жизни всех пассажиров.

Романов подчеркнул, что пилотов, устроивших потасовку, уволят из авиакомпании, и они получат «черную метку» на всю жизнь — их больше не возьмут ни в одну компанию. Эксперт отметил, что если на борту всего два пилота, то драка могла закончиться трагически: в небе нужно аккуратно действовать руками и головой. Из-за потасовки полет какое-то время фактически не отслеживался пилотами, самолет мог уйти в пике, и все могло закончиться катастрофой.

По словам авиаэксперта, история знает случаи, когда эмоциональные всплески в кабине приводили к крушению. Он считает, что инцидент потребует самого жесткого разбирательства с привлечением правоохранительных органов, а руководству авиаперевозчиков следует пересмотреть подходы к психологической совместимости сотрудников. Романов добавил, что нарушителей, скорее всего, привлекут к реальной уголовной ответственности за создание угрозы безопасности, поскольку в порыве гнева человек способен на страшные поступки, и подобные инциденты на борту должны пресекаться самым жестким образом.

Ранее стало известно, что пассажирский самолет авиакомпании FlyDubai, выполнявший международный рейс, был вынужден экстренно приземлиться в Саудовской Аравии после активации сигнала о возможном захвате судна. Позже представители перевозчика подтвердили, что тревога оказалась ложной: экстренная система безопасности сработала из-за внезапной драки, вспыхнувшей в кабине между вторым пилотом и командиром корабля.