Драка пилотов в кабине: как потасовка на высоте 10 тысяч метров едва не привела к катастрофе

Эксперт Романов: драка пилотов в кабине могла закончиться авиакатастрофой

Общество

Специалист по безопасности полетов Александр Романов заявил «Абзацу», что драка между пилотами в кабине пассажирского самолета могла обернуться катастрофой. По его словам, современные экипажи состоят всего из двух человек, поэтому выяснение отношений во время рейса недопустимо и ставит под угрозу жизни всех пассажиров.

Романов подчеркнул, что пилотов, устроивших потасовку, уволят из авиакомпании, и они получат «черную метку» на всю жизнь — их больше не возьмут ни в одну компанию. Эксперт отметил, что если на борту всего два пилота, то драка могла закончиться трагически: в небе нужно аккуратно действовать руками и головой. Из-за потасовки полет какое-то время фактически не отслеживался пилотами, самолет мог уйти в пике, и все могло закончиться катастрофой.

По словам авиаэксперта, история знает случаи, когда эмоциональные всплески в кабине приводили к крушению. Он считает, что инцидент потребует самого жесткого разбирательства с привлечением правоохранительных органов, а руководству авиаперевозчиков следует пересмотреть подходы к психологической совместимости сотрудников. Романов добавил, что нарушителей, скорее всего, привлекут к реальной уголовной ответственности за создание угрозы безопасности, поскольку в порыве гнева человек способен на страшные поступки, и подобные инциденты на борту должны пресекаться самым жестким образом.

Ранее стало известно, что пассажирский самолет авиакомпании FlyDubai, выполнявший международный рейс, был вынужден экстренно приземлиться в Саудовской Аравии после активации сигнала о возможном захвате судна. Позже представители перевозчика подтвердили, что тревога оказалась ложной: экстренная система безопасности сработала из-за внезапной драки, вспыхнувшей в кабине между вторым пилотом и командиром корабля.

Читайте также

Наблюдатель Анатолий Шестаков приехал в центр общественного наблюдения в Одинцове

Наблюдатель Анатолий Шестаков приехал в центр общественного наблюдения в Одинцове

Tenet Plus начал продажи кроссоверов до официальной премьеры бренда

«Для тренингов и семинаров»: ИК-1 закупила три массажных кресла за 128 тысяч рублей

«Для тренингов и семинаров»: ИК-1 закупила три массажных кресла за 128 тысяч рублей

Россиянин пошел на преступление ради подарка для жены

Россиянин пошел на преступление ради подарка для жены

Стресс, тишина и удобный матрас: сомнолог назвала главные причины ночных кошмаров

Стресс, тишина и удобный матрас: сомнолог назвала главные причины ночных кошмаров

Две недели в лесу: грибник выжил с зажигалкой и телефоном без связи

Две недели в лесу: грибник выжил с зажигалкой и телефоном без связи

Севастополь атаковали беспилотники: повреждены дома и линия электропередачи

Медведи идут к людям: специалисты назвали главные причины

Россиянка обматерила знакомую при полицейских и получила штраф

Россиянка обматерила знакомую при полицейских и получила штраф

Инженер из Когалыма с лимфомой начал блог о борьбе с раком и прославился в сети

Инженер из Когалыма с лимфомой начал блог о борьбе с раком и прославился в сети

Дальний Восток готовит новые места отдыха: туристам покажут уникальные маршруты

Дорога на триллионы: в России задумали масштабное строительство до Магадана

Добавьте mosregtoday.ru в избранное