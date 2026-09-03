Древние собаки питались кукурузой и жили с людьми: раскопки в Кастильо-де-Уармей перевернули представление о роли псов

В Перу археологи обнаружили мумию перуанской голой собаки возрастом не менее 1200 лет, а также костные останки как минимум 19 собак. Находки сделаны в комплексе Кастильо-де-Уармей, который в 600–1050 годах был административным и погребальным центром государства Уари. Результаты исследования опубликованы в Journal of Anthropological Archaeology.

Сухой пустынный климат позволил сохраниться не только костям, но и шерсти, коже, одежде и другим органическим материалам. Среди находок — сосуд в виде сидящей голой собаки с человеческими чертами, останки лам, альпак и собак.

Особый интерес вызвали три собачьих останка из церемониальной зоны. Один из них — естественно мумифицированный череп с голой кожей и ушами, покрытый киноварью. Также найдены крупный череп и мумия взрослого самца, у которого отсутствовали только нижние передние конечности.

Принадлежность животных к перуанским голым собакам подтвердили особенности зубов: у всех трех особей не прорезались первые премоляры. По словам исследовательницы Вероники Томчик, ген, отвечающий за отсутствие шерсти, также влияет на сокращение числа зубов.

Изотопный анализ показал, что многие собаки ели кукурузу и питались схожим с людьми образом. Часть животных была похоронена намеренно, другие останки найдены среди отходов. Следы разделки встречались редко, что говорит об отсутствии массового употребления собак в пищу.