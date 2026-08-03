Дрон зафиксировал выныривающих китов-гигантов у берегов Курил: кадры, от которых захватывает дух
Дрон снял китов-гигантов, выныривающих из моря у берегов Курил
У берегов Итурупа в заливе Простор дрон зафиксировал китов-гигантов, выныривающих из воды в нескольких метрах от лодок с людьми. Морские гиганты обосновались в акватории для подготовки к миграции. Видео опубликовал Telegram-канал «ОстроВАУ! Сахалин и Курилы».
Авторами кадров стали островитянин Денис Мамыркин и капитан судна Дмитрий Васько. По данным паблика, акватория Итурупа является отличной кормовой зоной, поэтому киты чувствуют себя здесь превосходно и не торопятся покидать залив Простор.