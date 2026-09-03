Друг Антонова рассказал, почему певец больше не женится: новая спутница есть, но брак исключен

У 81-летнего Юрия Антонова есть спутница, с которой он ходит в кино. Об этом kp.ru рассказал друг артиста, поэт Владимир Ильичев. По его словам, певец почти не обсуждает личную жизнь, но по-прежнему интересуется романтическими отношениями.

Ильичев отметил, что Антонов, как любой нормальный мужчина, любит общаться с красивыми женщинами, и сейчас у него есть девушка, с которой он может пойти в кино. В этом, как и в музыке, артист остается вполне современным человеком. Имя спутницы поэт раскрывать не стал.

Он добавил, что Антонов продолжает пользоваться вниманием женщин и отличается романтичным характером. При этом новый брак певец не рассматривает. Причина — недоверие к людям и непростые отношения с бывшими супругами.