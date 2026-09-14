Власти Дубая выпустили руководство по оформлению пятилетней многократной туристической визы. Она доступна гражданам всех стран и позволяет въезжать в ОАЭ без местного спонсора или приглашения. Держатель визы может находиться в стране до 90 дней в течение каждого года, а по запросу этот срок продлевается до 180 дней. Неиспользованные дни на следующий год не переносятся, передает портал Russian Emirates .

Для получения визы нужен паспорт со сроком действия не менее шести месяцев и подтверждение наличия на счете не менее $4 тыс. за последние полгода. К заявке прилагаются фотография, медицинская страховка, билеты туда и обратно и банковская выписка. Общая стоимость оформления — около $1011, включая сборы и гарантийный депозит $817, который возвращают после поездки.

Срок действия визы начинается с даты выдачи, первый въезд нужно совершить в течение двух месяцев, этот период можно продлить еще на два. Отсчет 90 дней начинается с первого пересечения границы, а не с календарного года или даты получения документа. За превышение срока пребывания предусмотрен штраф около $14 в день. Чтобы контролировать накопленные дни, путешественники могут запросить официальный отчет о пересечениях границы.

Заявку подают через онлайн-сервисы GDRFA Dubai с авторизацией через UAE Pass, а также в центрах обслуживания и офисах Amer. После заполнения формы и оплаты сборов ведомство рассматривает обращение в течение 48 часов. Одобренные кандидаты получают визу без поручителя и могут самостоятельно планировать поездки в Дубай на протяжении пяти лет.