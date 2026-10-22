«Духовное нападение»: епископ Амвросий предупредил о конфликте из-за поправок о ЛПЦ

Епископ Амвросий: поправки о ЛПЦ приведут к конфликту в обществе

Общество

Епископ Тракайский Амвросий считает, что поправки к закону, направленные на выведение Литовской православной церкви (ЛПЦ) из подчинения Московскому патриархату, приведут к конфликту и напряженности в обществе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию LRT. По словам епископа, зарегистрированные консерваторами поправки юридически закрепляют положение, при котором традиционную православную общину Литвы должен представлять только религиозный центр Константинопольского патриархата. Амвросий уверен, что такие изменения добром не закончатся и лишь усилят напряженность. Он охарактеризовал происходящее как духовное нападение на церковь и предупредил, что в случае принятия поправки запрограммируют конфликт. Епископ уточнил, что часть членов общины ЛПЦ уже обратилась в парламент Литвы с заявлением, и другие верующие также готовятся это сделать.

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