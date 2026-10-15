Духовные уголки в женских консультациях: Иванов предложил разместить информацию о храмах

Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора Михаил Иванов предложил обустроить духовные уголки в женских консультациях и разместить там информацию о православных храмах, молебнах и контактах священников. Об этом он заявил « Абзацу ».

По мнению Иванова, будущим матерям полезно знать адреса храмов, где проводятся службы о здравии, а также иметь возможность пригласить священнослужителя для беседы о подготовке к родительству. Он предложил разместить во всех женских консультациях информацию о ближайших православных храмах, где можно помолиться, заказать молебен о здравии, исповедаться и причаститься. Также общественник считает возможным приглашать священников для бесед с беременными — не для проповеди, а для доброго разговора.

Иванов допустил, что период ожидания ребенка — время особого эмоционального и духовного состояния женщины. По его словам, наличие информации о церковной поддержке станет для пациенток важной подсказкой и поможет обрести внутреннее спокойствие и уверенность при подготовке к родам. Он добавил, что беременность — это не только медицинское наблюдение, но и время духовного трепета и тревог, и очень важно, чтобы рядом был священник, способный утешить и дать совет.